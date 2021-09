"Alô, MP da Infância e da Juventude: Bolsonaro corrompe a criançada"

RK Ricardo Kertzman - Estado de Minas

Bolsonaro em BH e o chefe do Hamás, Yahya Sinwar, durante uma manifestação em Gaza - (crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press/ Mahmud Hams/AFP)

Com a desculpa de sancionar a liberação de recursos para o metrô de Belo Horizonte, Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto, realizou mais um ato de campanha eleitoral — disfarçado de viagem oficial. Ah! Anunciou também a criação do Centro Nacional de Vacinas, aquele troço que ele não toma, não acredita e faz campanha contra.

Em Belo Horizonte, o devoto da cloroquina cumprimentou com chapéu alheio, pois a verba de quase R$ 3 bilhões para o "metrô que nunca sai do papel" foi obra da bancada mineira no Congresso Nacional e do empenho pessoal do governador Romeu Zema — aliás: que vergonha, hein, Chico Bento? Permitir se fotografar com uma criança carregando um fuzil de brinquedo!!

Curiosamente — mas nem tanto! — o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, não esteve presente ao convescote eleitoral. Desafeto político de Zema (com quem irá disputar o Governo de Minas em 2022) e do próprio Bolsonaro (nem Kalil sendo "o Kalil" é capaz de suportar o maníaco do "tratamento precoce"), o chefe do Executivo da capital se livrou de passar vergonha, ou melhor, de ajudar a corromper criança . Mas é outra prova do uso eleitoreiro da cerimônia, já que é BH a beneficiada.

Corruptor de menores

Jair Bolsonaro, o amigão do Queiroz — o miliciano que entupiu a conta bancária da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, com R$ 90 mil em cheques — colocou sobre os ombros uma criança fantasiada de militar, carregando um fuzil de brinquedo. A cena é uma das coisas mais imorais e degradantes que já vi na história política do Brasil, e sabemos que a concorrência nesse quesito é forte. Me pergunto se ainda existe o tal do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) e se ainda existe o MP (Ministério Público) responsável por Infância e Juventude?

Sinceramente, não sei quem — e o quê — é pior: se os pais da criança; se Romeu Zema; se o Judiciário; se os que sorriem ao lado de cenas assim; ou se o próprio sociopata golpista homicida. Só sei que as raízes ideológicas e morais, ainda que distantes, entre a figura monstruosa que ilustra a foto acima e o cretino que ocupa a Presidência da República no Brasil, são profundamente parecidas na origem. E se alguém acha exagero meu, que procure bater um papo com um bom psicólogo.

Meses atrás, ao promover mais uma arruaça disseminando o coronavírus, o pai do senador das rachadinhas e da mansão de R$ 14 milhões, comprada por 'apenas' 6 milhões (ahã), segurou uma garotinha no colo, retirou a máscara dela - obviamente, ele também não usava uma — e ensinou a garotinha a fazer sinal de armas com as mãos. Ou seja, tornou-se prática corromper a inocência e a pureza de uma criança. Tornou-se normal levar violência e morte para o mundo infantil.

Por fim, que não me venham os babacas falar em 'direito de defesa do cidadão de bem', pois sou amplamente a favor do porte de armas para esse propósito. Só que nenhum "cidadão de bem" que conheço se defende com rifles. Esse tipo de arma é utilizado apenas por forças policiais. Ah, é claro! Por milicianos também. Deu para entender ou preciso desenhar?