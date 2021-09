Citada na CPI, Mia Khalifa brinca: 'Sou a política brasileira, queridinho'

AM Ana Mendonça - Estado de Minas

Mia Khalifa faz piadas com a CPI da covid - (crédito: Reprodução/miakhalifa/Instagram)

A ex-atriz pornô Mia Khalifa foi mais uma vez citada na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid no Senado. A jovem, que agora é escritora, resolveu entrar na onda brasileira e foi até as redes sociais fazer piadas sobre o assunto.



"Eu sou a política brasileira, queridinho", escreveu.



O nome de Mia Khalifa surgiu, pela primeira vez, ligado à CPI a partir de uma interpretação equivocada de uma fala do senador Luiz Carlos Heinze (Progressistas-RS).



Heinze é um dos nomes governistas mais alinhados com o presidente da República na CPI. A favor da cloroquina e do tratamento precoce, o senador já protagonizou algumas discussões sobre o assunto.

I am Brazil politics, hun ???? https://t.co/ZpZoWlskHJ — Mia K. (@miakhalifa) September 23, 2021

Em quase todas as sessões da CPI da COVID no Senado, quando o senador tem a palavra, ele cita termos como Didier Raoult (chamado nas redes de DJ Raul), o município de Rancho Queimado, Big Pharma, entre outros.