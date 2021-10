Aos 80 anos, Alexandre Garcia admite que não tomou vacina contra covid

AO Amanda Oliveira

(crédito: Reprodução/ YouTube)

O jornalista Alexandre Garcia, de 80 anos, admitiu não ter se vacinado contra covid-19. A declaração foi feita durante o programa Direto ao Ponto, da Jovem Pan/Panflix, nesta terça-feira (5/10).

Ao ser questionado sobre a relação entre a queda no número de mortes pela doença e o avanço da campanha de imunização no país, Alexandre Garcia afirmou que o novo cenário da pandemia é efeito dos “anticorpos” de quem já contraiu o vírus.

O jornalista voltou a defender o “tratamento precoce” e admitiu que acatou a orientação da filha e excluiu cerca de 70 vídeos de seu canal no YouTube por usar o termo. Segundo ele, a gestão do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) contra a pandemia foi mais eficiente do que as medidas tomadas na Europa.

No último dia 24, as declarações polêmicas do jornalista lhe renderam a demissão do time de comentaristas da CNN Brasil. Em sua última aparição no quadro Liberdade de Opinião, do jornal Novo Dia, Alexandre afirmou que o kit covid, composto por medicamentos sem comprovação científica, salvou milhares de vidas, o que não é comprovado pelas autoridades médicas.