ACM Neto: União Brasil pode ser exemplo para diminuir número de partidos no país

IM Israel Medeiros

(crédito: Divulgação/Democratas)

Em um discurso de quase trinta minutos, nesta quarta-feira (6/10), o atual presidente do DEM, Antônio Carlos Magalhães (ACM) Neto, listou vários princípios que, segundo ele, devem guiar a atuação do União Brasil, o partido que será formado pela união de PSL e DEM. Segundo ele, a existência de vários partidos no país confunde o eleitor e tem efeitos negativos como a promoção do fisiologismo.

“A miríade de partidos que temos hoje confunde o eleitor, favorece o fisiologismo, dificulta enormemente a construção de consensos direcionados pelo interesse nacional. E, finalmente, mina a confiança dos brasileiros na política brasileira e na própria democracia”, disse ACM Neto na convenção que oficializou a criação do União Brasil.

Ele espera, portanto que a união de dois partidos que pouco tinham em comum nas últimas eleições seja um exemplo e uma inspiração para outros partidos. “O União Brasil também antecipa o movimento tão necessário de aprimoramento da democracia brasileira por meio da aglutinação de ideias e de propostas comuns e em número menor de partidos políticos”, afirmou.

Neto ressaltou que os dois partidos vinham se fortalecendo e citou números das eleições municipais de 2020, quando ambas as legendas aumentaram o número de prefeitos e vereadores pelo país. O DEM, no entanto, vivia uma situação que preocupava diversos membros do partido, que viram a saída de nomes influentes, como o do ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia (RJ), que já presidiu a sigla.

Outra possível baixa é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (MG), que, ao que tudo indica, tem o PSD como destino definido. Para especialistas, a união foi interessante para ambas as legendas, já que, do lado do PSL, havia o medo de que o partido voltasse a ser um partido nanico por não contar mais com grandes puxadores de votos como em 2018, com a ascensão do bolsonarismo.

Diante desse cenário, as concessões feitas por ambos os lados devem fazer grande diferença para as eleições de 2022, já que os recursos públicos para a realização de campanhas será ampliado, assim como o tempo de televisão.

“É óbvio que não se constrói uma fusão entre duas forças políticas expressivas sem renúncia, muita flexibilidade e sem muito compromisso com o futuro”, afirmou ACM Neto.

Princípios

Durante o discurso de ACM Neto na convenção do novo partido, ele citou valores que considera mais importantes no novo partido e que deverão guiar as ações da sigla. Apesar de pequena, a lista é ampla e tem desde princípios liberais clássicos até políticas sociais assistencialistas.

O primeiro valor, segundo ele, é a “defesa intransigente da democracia” que é, segundo ele, um “valor fundamental e inegociável”.

“Só há um caminho de determinação do poder político, que é através do voto. Somente a democracia nos garante que, mesmo sob a égide da vontade da maioria, os direitos das minorias sejam respeitados e seja assegurada a tão necessária e saudável alternância de poder”, disse.

Ele também citou o valor do Estado como garantidor dos direitos sociais básicos da população; a liberdade “como condição para a busca de realização individual” — algo que, segundo ACM Neto, é um dos mais importantes fundamentos do estado democrático de direito — e o valor da família “como esteio da pessoa e base da sociedade”, completou.