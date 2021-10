Lula critica governo Bolsonaro e se compromete com catadores de lixo

CN Cristiane Noberto

Ainda em agenda por Brasília e mirando as eleições de 2022, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que “o manual dos governantes foi feito para rico e não para pobre”. A declaração foi concedida durante a visita ao Complexo Integrado de Reciclagem do Distrito Federal (CIR/DF), na manhã desta quinta-feira (7/10).

Frente a representantes e trabalhadores de cooperativas de materiais de reciclagem, Lula afirmou que o governo deveria subsidiar a linha de produção dos catadores. “O governo que gera menos empregos que vocês é menos útil do que vocês. O governo que diz que não pode financiar, não faz porque não quer. Falam tudo para criar dificuldade, ‘desse jeito não dá, essa lei não permite’. É por isso que precisamos mudar esse país. Esse país nunca será dos nossos sonhos se os pobres não tiverem mais direitos”, disse sendo aplaudido.

O ex-presidente também afirmou que, quando se assume a cadeira do Planalto, há mais gente para dizer não do que para dizer sim, e criticou os investimentos em agronegócio. “Tudo o que você quer fazer para os pobres têm empecilho, ninguém deixa, porque o manual dos governantes foi feito para rico e não para pobre. Você vai arrumar R$ 5 milhões a mais, R$ 2 milhões a mais, é uma dificuldade, mas para o agronegócio não tem dificuldade”, criticou.

O político ainda se comprometeu com os catadores. “Portanto, companheiros e companheiras, eu quero que vocês saibam que a gente vai estar juntos nessa. A minha solidariedade a vocês é 100%. Eu vou andar todo o Brasil, e vocês separem documentos mostrando a importância deste trabalho, porque não custa nada falar com cada prefeito: cuida bem dos tratadores de lixo”, prometeu.

Complexo de reciclagem

O encontro aconteceu no Complexo Integrado de Reciclagem do Distrito Federal (CIR/DF), empreendimento administrado pela Central de Cooperativas de Catadores (Centcoop), que fica na Estrutural. A estrutura é a substituição do antigo Lixão da Estrutural, que chegou a ser o maior lixão da América Latina. A área é um dos quatro terrenos cedidos pela Centcoop em 2010, por meio do governo federal, durante o segundo mandato de Lula.

O CIR gera cerca de 2 mil empregos e processa até 5 mil toneladas de resíduos por mês.