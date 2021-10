"Prevent Senior proibia profissionais de usarem máscara", diz médico à CPI

JV Jorge Vasconcellos

(crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado)

Ex-médico da prevent Senior, Walter Correa de Souza afirmou, nesta quinta-feira (7/10), durante depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da covid-19, que o plano de saúde não respeitava a autonomia médica. Segundo ele, a empresa obrigava os profissionais de saúde a receitarem a pacientes com covid-19 remédios sem eficácia comprovada contra a doença.

Walter disse ainda, em oitiva, que ele e os colegas eram obrigados a trabalhar sem máscara de proteção contra o novo coronavírus. "Eu tive que tirar a máscara e me expor ao risco. Eu não tinha o direito nem de me proteger. Eu acho que isso é o cúmulo da falta de autonomia", disse aos senadores.

O depoimento do médico contradiz o que foi relatado à CPI pelo diretor da Prevent Senior, Pedro Benedito Batista Júnior, segundo o qual os médicos do plano de saúde contavam com total autonomia profissional.

A Prevent Senior passou a ser investigada pela CPI após denúncias de uma série de irregularidades, que incluem a retirada da citação da covid-19 das certidões de óbito. A estratégia teria como objetivo omitir a ineficácia dos remédios que os médicos eram obrigados a receitar.