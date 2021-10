"CPI colaborou com o avanço do calendário de vacinação", afirma Renan

RF Raphael Felice

(crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado)

O relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da covid-19, Renan Calheiros (MDB-AL), afirmou em coletiva, antes do início da sessão desta terça-feira (19/10), que texto final será produto "do que quer a maioria" e garantiu que não houve vazamento do relatório, mas de minutas que estavam "prontas há meses".

Renan destacou também que a CPI colaborou com o avanço do calendário da vacinação. A comissão defende a tese de que o governo Bolsonaro colaborou com fake news para desencorajar a vacinação.

“O G7 é heterogêneo, até partidariamente, esteve junto e deve continuar junto. A CPI impactou a vida nacional e colaborou sobretudo com o calendário de vacinação. Quando instalamos a CPI em 27 de abril, apenas 6% da população brasileira tinha sido imunizada duas doses de vacina. Hoje, esse número chega a quase 50%. É óbvio que muito disso aconteceu em função do trabalho da CPI. Porque o presidente disse que não queria comprar vacina, disse que ia sentar no cheque, que vacina não tinha eficácia, que quem tomasse vacina ia virar jacaré. Quando a Pfizer ofertou a vacina, ele foi atrás da Precisa e do (dono da Precisa, Francisco) Maximiano, falou com o primeiro-ministro da Índia. Depois, recomendou o governo a conversar com a Davati, com o (Luiz Paulo) Dominghetti”, ressaltou.

Saiba Mais Política Humberto Costa defende relatório "devastador", mas consistente juridicamente

Renan afirmou que os vazamentos das minutas do relatório não foram feitas por ele, mas teria esse direito, pois ‘não há nada que proíba o relator de expressar opinião sobre seu relatório’. O relator disse ainda que quer ouvir divergências do presidente da comissão, Omar Aziz (PSD/AM). Ele também disse que concorda com o vice-presidente da comissão, Randolfe Rodrigues (REDE/AP) sobre o indiciamento do ministro da Economia Paulo Guedes, no entanto, o assunto será debatido com os demais membros do G7.