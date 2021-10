É oficial: Pacheco é anunciado como candidato à Presidência pelo PSD

RF Raphael Felice

(crédito: Ed Alves/CB/DA.PRESS)

Em evento realizado no Memorial JK em Brasília, Rodrigo Pacheco oficializou sua nomeação ao PSD. O presidente do Senado assinou a ficha de filiação e foi saudado por diversos caciques do partido, entre eles, o presidente da legenda, Gilberto Kassab. Ele confirmou no evento que Pacheco, pela primeira vez como membro da legenda, será candidato à Presidência da República pelo PSD.



Kassab brincou com os jornalistas ao fazer o anúncio. "Vou falar 'para a imprensa presente, em off' como o Pacheco é discreto e vão fazer reflexões. Deixa que eu anúncio: Ele será nosso candidato à Presidência!", afirmou o presidente da sigla.

Diversos caciques do PSD marcaram presença no evento para felicitar Pacheco. Os senadores Omar Aziz (AM), Nelsinho Trad, Otto Alencar (BA), Antônio Anastasia (MG) e Carlos Viana (PSD) estiveram presentes, além do governador do Paraná, Ratinho Junior, prefeitos e outas lideranças partidárias.

Membros de outros partidos também prestigiaram o chefe do Congresso. A senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) e o senador Marcos Rogério (DEM-RO) prestaram seus cumprimentos a Rodrigo Pacheco.