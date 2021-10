Questionado sobre rachadinha, Bolsonaro se altera e abandona entrevista

IS Ingrid Soares

(crédito: Reprodução / Facebook)

O presidente Jair Bolsonaro se irritou nesta quarta-feira (27/10) com uma pergunta do humorista André Marinho, do programa Pânico, da TV Jovem Pan News, sobre 'rachadinha'. Em indireta ao filho do presidente, o senador Flavio Bolsonaro (Patriota), o humorista questionou ao chefe do Executivo se "rachador teria que ir para cadeia".

"Você é, muito além de nosso presidente, um verdadeiro mito. Mas realmente, está todo muito preocupado com o retorno do PT ao poder, que vendeu o governo para o Centrão, comprou base parlamentar com emenda, tinha milícia digital para atacar opositor e fez indicação de cunho político para o STF (Supremo Tribunal Federal). Ninguém quer ver esse horror voltar à tona aqui. Mas tenho uma denúncia muito mais importante de uma prática que está acontecendo direto no meu RJ, onde nasci, que são vários deputados em seus gabinetes, PSB, PSol, PT, que estão ali roubando a torto e a direito o salário de assessor e botando no próprio bolso, desviando dinheiro público. E o PT, inclusive, é o campeão nesse ranking de peculato. Então, presidente, eu pergunto, rachador tem que ir para a cadeia ou não?", questionou o entrevistador.

Irritado, Bolsonaro disse que não aceitaria provocações e afirmou que o pai do humorista é o maior interessado na cadeira de Flávio no Rio de Janeiro. André é filho do empresário e atual presidente estadual do PSDB no Rio de Janeiro, Paulo Marinho, conhecido como sendo um dos principais colaboradores da campanha de Jair Bolsonaro em 2018. No ano seguinte, eles romperam relação. Marinho é primeiro suplente de Flavio Bolsonaro no Senado.

"Marinho, você saber que eu sou presidente da República, respondo sobre meu atos e não vou aceitar provocação tua. Você recolha-se ao seu jornalismo. Não vou aceitar. Teu pai é o maior interessado na cadeira do Flávio Bolsonaro. O teu pai quer a cadeira do Flávio Bolsonaro. Não tem mais conversa contigo", emendou.

O humorista rebateu e, em tom de provocação, disse que o presidente era "tigrão com humorista e tchutchuca com o STF".

"Só quer pergunta de bajulador?"

Minutos depois, o apresentador Emílio Zurita passou a palavra para outro integrante do programa, Adrilles Jorge, que fazia perguntas em tom favorável ao governo. Outra discussão surgiu quando Marinho insistiu: "Por favor, responda à pergunta que eu te fiz, só quer pergunta de bajulador?"

Adrilles, então, rebateu no lugar de Bolsonaro: "Bajulador é teu pai que bajulava o presidente e não recebeu ministério. Você se transformou em oposição porque seu pai não recebeu ministério. Ah, ‘bajulador’… Me respeita, ô cara de pau", pediu Adrilles. Enquanto os dois discutiam, Bolsonaro ameaçou novamente abandonar a entrevista, o que acabou fazendo.

"Se o Marinho entrar novamente eu vou embora. Se entrar na tela mais uma vez, eu vou embora. Acabou", ameaçou o chefe do Executivo. Segundos depois, o humorista rebateu: "O meu pai não chora no banheiro", em alusão a uma declaração recente do presidente.

Marinho também ficou conhecido por imitar o presidente durante um jantar no qual estava presente o ex-presidente Michel Temer.