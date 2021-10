GDF nomeia 118 servidores para a área de assistência social

KB Karolini Bandeira* e Mariana de Ávila

(crédito: Renato Alves/Agência Brasília)

Um dia antes do Dia do Servidor Público, comemorado em 28 de outubro, o Governo do Distrito Federal nomeou novos 128 profissionais para reforçar o quadro de funcionários de três setores. Nesta quarta-feira (27/10), a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes-DF) recebeu 118 novos trabalhadores. Na Secretaria da Mulher (SMDF), foram dois nomeados e na de Justiça e Cidadania (Sejus-DF), oito.

Realizada no Palácio do Buriti, a cerimônia foi aberta pelo discurso da secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani. "É inegável a importância que os servidores de carreira têm. Nós, da Sejus, sempre celebramos muito os servidores de carreira. Há muito tempo não se via tantos servidores", falou Passamani. De acordo com a secretária, são quase 190 posses na categoria desde 2019. "A gente sabe do compromisso, responsabilidade e luta dos servidores para ocupar esses espaços. Estamos do mesmo lado, que é transformar o Distrito Federal", disse.

As duas pessoas nomeadas na SMDF irão atuar na nova Casa da Mulher, em Ceilândia, que, até então, não funcionava. "Não adianta uma linda obra se a gente não tiver material humano", ressaltou a secretária da Mulher, Ericka Filippelli.



Mais nomeações em 2021



Raíssa Luana de Oliveira, representante da comissão de aprovados, aguarda sua vez de ser nomeada para o cargo de agente social. “O coração vai a mil. É a reta final de espera e a gente tem certeza que o governo vai cumprir, não para agradar servidores, mas porque a população realmente precisa muito”, comenta.



Na solenidade, o governador Ibaneis Rocha (MDB) se comprometeu a chamar novos concursados ainda este ano. "Aqueles que não foram empossados e estão na fila podem aguardar. A hora de vocês vai chegar ainda neste governo. Estamos observando as vacâncias e muitos de vocês com certeza serão nomeados ainda este ano", garantiu o governador.