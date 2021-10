Bolsonaro sobre candidatura de Moro: "Como vai negociar com o parlamento?"

IS Ingrid Soares

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira (27/10) que o ex-ministro da Justiça Sergio Moro "sabe o que está fazendo" ao se filiar ao Podemos. Porém, o chefe do Executivo questionou a experiência e o traquejo do ex-juiz na articulação política.

"Fico imaginando o Moro chefe do Executivo federal, estadual ou municipal negociando com o parlamento. Fico imaginando como é que ele vai negociar com o parlamento, conversar. Porque está lá o parlamento. Você tem que conversar com os caras, pô. Quem são esses caras? Esses caras têm poder, foram escolhidos pelo povo. 81 senadores, 513 deputados. Imagine 600 pessoas. Como é que ele negociaria?", indagou em entrevista ao programa Pânico da rádio Jovem Pan.

"É muito fácil, ele viveu 23 anos na magistratura, ele dá uma sentença, cumpra-se. Decisão judicial não se discute. Quando você vai para a política, vê que não é assim", completou.

Bolsonaro também comentou a ida de Moro para o Podemos. "Parece que ele está indo para o Podemos. Ele sabe o que está fazendo, o Podemos sabe o que está fazendo, então disputa, quanto mais… Seria muito bom se cada partido lançasse um candidato. Seria muito bom", completou.

Olho no STF

Segundo o chefe do Executivo, o ex-juiz veio trabalhar no governo "bem intencionado", mas "tinha uns problemas".

"Ele assumiu a Justiça como se fosse algo particular dele. Ele trouxe toda a República de Curitiba para o ministério dele. Tinha alguns problemas, ele tinha uma vontade de ir para o STF", concluiu.

Moro deve ter sua filiação ao Podemos sacramentada em 10 de novembro. Porém a pretensão do ex-juiz da Operação Lava-Jato não está clara — não se sabe se ele é pré-candidato à Presidência da República, conforme destacam as pesquisas de opinião, ou se tentará uma cadeira no Poder Legislativo.