PANDEMIA

Covid-19: casos estão em queda, mas mortes seguem estáveis no DF Média de infecções despencou novamente e chegou ao número mais baixo do ano. Média de óbitos, porém, deixou de cair e segue em estabilidade. Taxa de transmissão do vírus atingiu menor índice de 2021. Um jovem entre 20 e 29 anos está entre as vítimas do dia