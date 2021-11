Ex-presidente Lula vai receber Prêmio Coragem Política 2021

/d /Estado de Minas

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) receberá o Prêmio Coragem Política 2021, concedido pela revista Politique Internationale, da França. De acordo com a publicação, o político brasileiro foi escolhido por seu trabalho como presidente do Brasil entre 2003 e 2011.

A revista diz que as gestões de Lula são “uma obra marcada pelo desejo de promover a igualdade racial e social em seu país”, ressaltando que, na sua gestão, 30 milhões de brasileiros saíram da pobreza.%u2063



'Temos que empurrar Lula para um progressismo maior', diz Wagner Moura

A equipe do ex-presidente fez o anúncio pelas redes sociais. “A Politique Internationale também afirma que Lula ‘volta a encarnar a esperança aos olhos de uma grande maioria dos seus compatriotas, decepcionados com a gestão de Bolsonaro’”.%u2063



Lula receberá o Prêmio em Paris no dia 17 de novembro. A visita à capital francesa é parte de uma viagem em que o ex-presidente participará de reuniões com líderes políticos e sociais europeus.