STJ anula investigação das "rachadinhas" contra Flávio Bolsonaro

TA Tainá Andrade

(crédito: Ed Alves/CB/DA.PRESS)

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) anulou a investigação que corria contra o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), no caso das “rachadinhas”. Foram 4 votos a favor e um contra, a decisão divergiu da do relator do processo, ministro Félix Fischer.

O filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro é acusado de ter contratado funcionários fantasmas que lhe devolviam a maior parte dos salários pagos pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

As suspeitas envolvendo Flávio Bolsonaro vieram à tona no final de 2018 com a revelação de um relatório do antigo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) apontando movimentações vultosas de recursos por Fabrício Queiroz, que era funcionário do seu gabinete na Alerj.

Queiroz, amigo antigo da família Bolsonaro, é acusado pelo Ministério Público de ser o operador do esquema de rachadinha.

Aguarde mais informações