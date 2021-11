Congresso aprova remanejamento de R$ 9,3 bi para pagar Auxílio Brasil

IM Israel Medeiros

(crédito: Edvaldo Rikelme/Câmara dos Deputados)

Os deputados aprovaram nesta quinta-feira (11/11) o remanejamento de R$ 9,3 bilhões do orçamento do Bolsa Família para o Auxílio Brasil. A decisão já tinha passado pela Comissão Mista de Orçamento (CMO) ontem e precisava ser aprovada pelo Congresso Nacional, que faz sessão conjunta hoje.

O projeto de lei do Congresso Nacional (PLP 26/2021) desidrata o orçamento que iria para o Bolsa Família, que foi extinto no início deste mês e destina R$ 9,2 bilhões para o seu substituto, o Auxílio Brasil; R$ 93,4 milhões para o apoio de municípios por meio do Índice de Gestão Descentralizada do Programa Auxílio Brasil; e outros R$ 2 milhões para fazer a publicidade do programa.

Após a análise dos deputados, o tema ainda precisa ser deliberado pelos senadores na sessão do Congresso Nacional que está em andamento. Se houver mudanças no texto, ele será novamente analisado pelos deputados.

Segundo o Ministério da Economia, será preciso R$ 84,7 bilhões em 2022 para bancar o Auxílio Brasil. O espaço destinado no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) do ano que vem, no entanto, é de apenas R$ 35,3 bilhões.

Para cumprir a promessa de pagar um tíquete médio de R$ 400 para os beneficiários, o governo conta com a aprovação de dois projetos: a PEC dos Precatórios, que deve abrir espaço orçamentário para o programa, mas também para outros usos, que podem, inclusive, beneficiar eleitoralmente o presidente Jair Bolsonaro (sem partido); e a reforma do Imposto de Renda, que está travada no Senado e serviria para bancar o Auxílio Brasil permanentemente.