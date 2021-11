Bolsonaro diz que usará precatórios para reajuste de servidores

CN Cristiane Noberto

(crédito: AFP)

O reajuste anual dos servidores será feito com uma parte dos precatórios, se aprovado pelo Senado. Pelo menos é o que o presidente Jair Bolsonaro deseja. Chefe do Executivo, no entanto, não explicou quanto sairá do montante. Ele fez as afirmações nesta terça-feira (16/11) no Bahrein, onde cumpre o quarto dia de agenda por diversos países do Golfo Pérsico.



“A inflação chegou a dois dígitos, então conversei com (ministro da Economia) Paulo Guedes. Passando a PEC dos Precatórios, tem que ter um pequeno espaço para dar algum reajuste. Não é o que eles merecem, mas é o que nós podemos dar. A todos os servidores federais, sem exceção”, disse.