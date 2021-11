Buscar aproximação com o PL é "papel de quem quer ganhar as eleições", diz senador

RF Raphael Felice

(crédito: Evaristo Sá/AFP; Fabrice Coffrin/AFP)

Políticos do Partido Liberal (PL) se reúnem na sede da legenda em Brasília, nesta quarta-feira (17/11), para debater sobretudo a filiação de Jair Bolsonaro (sem partido) à sigla. Além de problemas regionais, o chefão do PL, Waldemar Costa Neto, tem bom trato com integrantes da esquerda envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Segundo o senador Wellington Fagundes (MT), além de Bolsonaro, Lula também continua buscando aproximação com Valdemar Costa Neto. Ele afirmou ainda que a postura de procurar o partido, tanto do petista quanto de Bolsonaro, é "papel de quem quer ganhar a eleição".

Bolsonaro estava encaminhado com o PL e, na semana passada, chegou a se anunciar que se filiaria ao partido de Valdemar Costa Neto no próximo dia 22. No entanto, adiou decisão devido a divergências em alguns estados, sobretudo em São Paulo, onde o PL apoia um dos rivais de Bolsonaro e seu aliados, o vice do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), Rodrigo Garcia (PSDB).