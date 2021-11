Problemas no aplicativo pode adiar resultado das prévias do PSDB

FG Fábio Grecchi IM Israel Medeiros

O resultado das prévias do PSDB corre o risco de não sair hoje. Isso porque o aplicativo, que já vinha apresentando problemas antes mesmo de ocorrer o evento — várias foram as reclamações dos filiados de que apresentava instabilidades —, não está permitindo que quem está longe do Centro de Convenções Ulysses Guimarães não consiga escolher seu candidato entre os governadores Eduardo Leite (RS), João Doria (SP) e o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto.

O clima de incerteza que tomou de conta das prévias do PSDB ainda não tem hora para acabar. Os três candidatos estão reunidos com o presidente do partido, Bruno Araújo, para pedir providências após o aplicativo de votação apresentar instabilidades. Já que milhares de filiados pelo país estão impedidos de votar, há expectativa em torno de um possível adiamento do resultado.

“Estamos a caminho, Arthur Virgílio e eu, da sede do PSDB para reunião com Bruno Araújo. Nossa posição é clara. Queremos prévias, lisura e que todos os filiados cadastrados tenham direito garantido ao voto!”, disse João Doria, antes da reunião.

Quem também marcou reunião com a Executiva Nacional às 15h foi Eduardo Leite. A reunião ocorre na sede nacional do partido, em Brasília, em local diferente de onde ocorrem as prévias.

O aplicativo Prévias PSDB está com problemas desde às 8h da manhã, quando filiados começaram a reportar que não estavam conseguindo completar o processo de verificação de identidade para registrar o voto.

Para votar por meio do aplicativo, é preciso confirmar a identidade informando o título de eleitor e através de uma foto para reconhecimento facial. Usuários relataram problemas tanto na busca pelo título de eleitor quanto na verificação facial.

A votação estava prevista para ocorrer a partir das 7h e ir até às 15h. O anúncio do vencedor deveria ocorrer às 17h, mas diante das dificuldades técnicas no aplicativo, o partido anunciou que estenderia o período de votação até às 18h.

Por volta das 15h, o problema ainda não tinha sido resolvido e apoiadores ainda relatavam que estavam sendo impedidos de votar. No mesmo horário, a votação presencial foi encerrada e as urnas começaram a ser desmontadas.

Desconfiança

Nos corredores do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, filiados do partido mostravam apreensão e revolta com os problemas no aplicativo. Alguns disseram que políticos de seus estados não estavam conseguindo registrar seu voto. Outros, inconformados, protestavam contra o aplicativo.

O app foi criticado por Doria e Leite durante a preparação para as prévias. Eles alegavam que o programa apresentava falhas. A direção do partido, no entanto, apostou que os problemas seriam resolvidos até o dia da votação.

Durante este domingo, diretórios estaduais se mostraram insatisfeitos com o transcorrer do processo. "Ocorre que deste cerca de 8h da manhã passamos a receber relatos, vídeos e prints de comprovação de problemas no aplicativo que parou de funcionar, de forma definitiva, por volta de 8h40. O que se confirmou é bem mais que uma instabilidade e, na realidade, uma dimensão inviabilizadora do legítimo direito ao voto", disse o diretório de Minas Gerais, em nota.

"Em nome do PSDB-MG solicitamos que o ocorrido seja apurado e, com transparência de informações, o partido possa tomar as decisões corretas para concluir o processo eleitoral das prévias partidárias sem prejuízo a qualquer um dos concorrentes e filiados", prosseguiu.

O diretório paulista, que apoia o governador João Doria, informou que, até a hora do almoço, cerca de 26 mil credenciados (62% do total de votantes) não conseguiram acesso ao voto. O diretório, então, requereu providências e aguarda a retomada da votação “o mais breve possível”. A nota foi assinada por Marco Vinholi, presidente estadual do PSDB; e por Fernando Alfredo, presidente municipal do PSDB.

Os que estiveram presencialmente nas prévias, que ocorrem em Brasília, conseguiram registrar seu voto. Foi o caso dos candidatos João Doria, governador de São Paulo e de Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul.