Após falhas no aplicativo de votação das prévias do PSDB, os candidatos João Doria (governador de São Paulo) e Arthur Virgílio (ex-prefeito de Manaus) convocaram a imprensa para uma coletiva às 18h deste domingo (21), mas, logo em seguida, cancelaram o pronunciamento. Eles estavam, desde às 15h, reunidos com a Executiva Nacional na sede do partido em Brasília. Também estava presente Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul que faz parte da disputa.

O temor de membros do partido é que o resultado da votação não saia hoje. A reunião com o presidente do partido, Bruno Araújo, foi para saber em que pé anda a votação e quais os estragos da instabilidade do aplicativo, que impediram milhares de filiados tucanos de votar no candidato que desejam que seja o representante da sigla na disputa presidencial de 2022.

Interlocutores do partido apontam que a causa do problema pode ter sido a falta de licenciamento do recurso de reconhecimento facial dos usuários. Para votar por meio do aplicativo, é preciso confirmar a identidade informando o título de eleitor e através de uma foto para reconhecimento facial. Usuários relataram problemas tanto na busca pelo título de eleitor quanto na verificação facial.

O aplicativo Prévias PSDB está com problemas desde às 8h da manhã, quando filiados começaram a reportar que não estavam conseguindo completar o processo de verificação de identidade para registrar o voto.

A votação estava prevista para ocorrer a partir das 7h e ir até às 15h. O anúncio do vencedor deveria ocorrer às 17h, mas diante das dificuldades técnicas no aplicativo, o partido anunciou que estenderia o período de votação até às 18h.

Por volta das 15h, o problema ainda não tinha sido resolvido e apoiadores ainda relatavam que estavam sendo impedidos de votar. No mesmo horário, a votação presencial foi encerrada e as urnas começaram a ser desmontadas.