Blogueiro Allan dos Santos chama Moraes de "tirano" e "psicopata"; veja

AB Aline Brito

(crédito: Reprodução/Jovem Pan)

O blogueiro Allan dos Santos foi convidado pela Jovem Pan, nesta segunda-feira (22/11), para comentar sobre o pedido de extradição expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), contra o bolsonarista. Durante a entrevista, o blogueiro chamou, inúmeras vezes, o ministro de "psicopata" e "tirano". "É um tirano que está fazendo o que quer", acusou Allan.

Ao comentar sobre decisões monocráticas do Supremo, Allan dos Santos afirmou que a própria situação está "no colo" do ministro e que nenhum outro da Suprema Corte pode interferir. "Isso tem que sair da mão desse psicopata. O problema é que, segundo as regras do próprio STF, nenhum ministro pode interferir na decisão monocrática de outro", comentou. “Está tudo no colo do Alexandre de Moraes, ele está gostando disso. Todo psicopata gosta de achar que tem poder", disse.

Em outro momento da entrevista, quando perguntado sobre a forma como é retratado na imprensa, Allan acusou os colegas de profissão de desonestidade. “Se você citar um único jornalista que é capaz de debater comigo, você vai entender porque eles me odeiam tanto. Eles têm medo, horror”, garantiu. “Burrice maliciosa”, “Só tem canalha”, foram outras ofensas proferidas pelo bolsonarista contra jornalistas e a imprensa.

Entenda o caso

Em 21 de outubro deste ano, Alexandre de Moraes determinou a prisão preventiva de Allan dos Santos, além disso, o ministro ordenou que o Ministério da Justiça iniciasse imediatamente o processo de extradição. No início de novembro, o pedido de extradição chegou aos Estados Unidos e está sendo analisado.

Os frequentes ataques de Allan dos Santos aos ministros do STF são o motivo de um dos dois inquéritos em que o blogueiro é alvo na Corte. O segundo, é sobre a produção e divulgação de fake news pelo aliado do presidente Jair Bolsonaro.

Hoje, o extremista mora nos Estados Unidos e está com o visto de turista vencido, sendo procurado pela Justiça Brasileira e Interpol.