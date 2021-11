Após mutirão de apoiadores, Bolsonaro dispara em votação para personalidade do ano

AB Aline Brito

(crédito: Sergio Lima/AFP)

Grupos no Telegram em apoio a Jair Bolsonaro organizaram mutirões para alavancar os votos do presidente na disputa pelo título de personalidade do ano, oferecido pela Revista Time. Único brasileiro da lista, Bolsonaro tem 70% dos votos a favor, mais que o Papa Francisco, com 7%, e o presidente norte-americano Joe Biden, 9%.

Segundo a própria revista, a personalidade do ano é quem mais afetou as notícias ou vidas, para melhor ou pior, durante os últimos 12 meses. Ao todo são 54 nomes na disputa pelo título, entre os candidatos estão nomes relevantes como Donald Trump, com 35% dos votos para “sim”; Britney Spears, com 29%; Jacinda Ardern, primeira ministra da Nova Zelândia, 10%; Príncipe Harry e Megan, que concorrem juntos, 8%; Mark Zuckerberg, CEO do Facebook, 3% a favor; Ted Sarandos, CEO da Netflix, 3%, entre outros.

Bolsonaro disputa o título de Personalidade do Ano (foto: Reprodução/Time)

Apesar do voto popular influenciar, a escolha final do ganhador é responsabilidade dos editores da Time. A revista afirmou que a enquete serve para prover “informações relevantes sobre a opinião pública, dando aos leitores uma chance de influenciar na escolha”. O resultado deve ser anunciado em 8 de dezembro.

Outras premiações

Esta não é a primeira vez que Bolsonaro concorre a uma premiação internacional. Em 2020, o presidente integrou a lista de 100 personalidades mais influentes do ano, criada também pela revista Time. Em outros dois anos, 2018 e 2019, Jair concorreu a personalidade do ano, mas não venceu.

Em 2020, Joe Biden e a vice Kamala Harris, foram eleitos as personalidades do ano. Em 2019 a ativista ambiental Greta Thunberg levou o título.