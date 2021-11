Bolsonaro recebe medalha na Câmara em meio a gritos de "genocida" e "mito"

CN Cristiane Noberto

(crédito: Antônio Augusto/Câmara dos Deputados)

O presidente Jair Bolsonaro recebeu nesta quarta-feira (24/11) a Medalha Mérito Legislativo, condecoração feita pela Câmara dos Deputados a personalidades que realizaram algum trabalho que teve repercussão e recebeu a admiração do povo brasileiro. O Papa Francisco e o fotógrafo Sebastião Salgado também foram homenageados. No momento em que o chefe do Executivo recebeu a medalha, deputados se dividiram entre vaias, palmas e gritos de "genocida" e "mito".

“É uma satisfação muito grande voltar a esta Casa a qual integrei por 28 anos. Rever amigos, conhecer novas pessoas e ver de perto novamente vocês não têm preço. Nós só podemos pensar num Brasil melhor a partir do momento em que nós estivermos perfeitamente sintonizados. É dessa forma que se constrói uma nação e nós temos potencial para isso e muito mais. O mundo tem uma expectativa muito grande do que nós temos aqui, que nós produzimos e o que nós podemos fazer em parceria com todo o mundo. Essa condecoração muito me honra, estou muito feliz nesse momento. Espero cada vez mais poder interagir com todos vocês de modo que possamos escrever uma linda história para nossa nação”, disse.

Bolsonaro aproveitou para afagar o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL). “Meu amigo de muito tempo, Arthur Lira, muito obrigado pela deferência e pela forma como você se relaciona conosco. Nós somos, todos aqui, o futuro que o Brasil espera. Tenho certeza que nós conseguiremos cada vez mais proporcionar dias melhores ao nosso próximo”, afirmou.



