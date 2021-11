Bolsonaro sobre a Presidência: 'Tô louco para entregar isso aqui'

Ed Estado de Minas

A declaração ocorreu em frente ao Palácio do Alvorada, após Bolsonaro ser recebido aos gritos de "2022 tamo aí, presidente" - (crédito: Evaristo Sá/AFP)

Às vésperas de se filiar a um novo partido político, o presidente Jair Bolsonaro faz mistério sobre qual cargo irá disputar no ano que vem, colocando em dúvida, mais uma vez, se irá concorrer à reeleição a presidente da República

Nesta quarta-feira (24/11), Bolsonaro disse a apoiadores que está “louco para entregar isso aqui (a presidência) pra alguém”.

“Aqui é bom pra visitar, pra morar não é bom, não”, respondeu, referindo-se ao Palácio do Alvorada, residência oficial dos presidentes da República.

A declaração do presidente ocorreu no cercadinho em frente ao Palácio do Alvorada, após chegar ao local sob grito de "2022 tamo aí, presidente".

Essa não é a primeira vez que Bolsonaro coloca em dúvida se disputará a presidência da República. Em julho deste ano, ele repetiu diversas vezes não saber se seria candidato à reeleição.

Também em julho deste ano, o presidente insistiu na tese de “eleições sujas” pelo fato de o pleito não ser realizado por meio de cédulas de papel. Analistas políticos avaliam que as decalrações do presidente têm a ver com o medo da derrota, indicada por pesquisas eleitorais.