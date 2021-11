Bolsonaro pede votos para ganhar personalidade do ano da revista Times

CN Cristiane Noberto

(crédito: Facebook/reprodução)

O presidente Jair Bolsonaro se gabou de estar na liderança dos 100 mais influentes da lista da revista Times de 2021. Durante a tradicional live da semana, ocorrida nesta quinta-feira (25/11), o chefe do Executivo ainda aproveitou a ocasião para pedir mais votos.

“Estive entre as 100 pessoas [mais influentes] em 2019 e em 2020. Agora em 2021, estamos liderando. Agradeço quem votou em mim e quem não votou peço entre no site da Times e volte, se você aprova ou não. Estamos mais de 20 pontos à frente do Trump personalidades da times”, disse.

O presidente disse não desconhecer sua posição e pareceu surpreso quando lhe disseram que era em primeiro lugar e em segundo lugar estão os profissionais de saúde. “O voto é aquele que você achar que aquela pessoa te agrada ou não e a gente está disparado aqui. espero que ganhe. Já agradeço quem votou em mim e quem não votou, vota”.

Bolsonaro também questionou o ministro do Desenvolvimento Regional Rogério Marinho se já havia votado nele e ele, sem graça, disse que iria votar.

No começo da semana, mutirões em grupos bolsonaristas no Telegram colocaram o presidente no primeiro lugar dos 100 mais influentes do mundo. Único brasileiro da lista, Bolsonaro tem 70% dos votos a favor, mais que o Papa Francisco, com 7%, e o presidente norte-americano Joe Biden, 9%.

100 personalidades mais influentes

A personalidade do ano é quem mais afetou as notícias ou vidas, para melhor ou pior, durante os últimos 12 meses. Ao todo são 54 nomes na disputa pelo título, entre os candidatos estão nomes relevantes como Donald Trump, com 35% dos votos para “sim”; Britney Spears, com 29%; Jacinda Ardern, primeira ministra da Nova Zelândia, 10%; Príncipe Harry e Megan, que concorrem juntos, 8%; Mark Zuckerberg, CEO do Facebook, 3% a favor; Ted Sarandos, CEO da Netflix, 3%, entre outros.