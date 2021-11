Ministério da Defesa escolhe Michelle Bolsonaro como madrinha de projeto social

LP Luana Patriolino

(crédito: Ministério da Defesa/Divulgação)

O Programa Forças no Esporte (Profesp), do Ministério da Defesa, concedeu o título de madrinha à primeira-dama, Michelle Bolsonaro. O projeto social oferece atividades esportivas e pedagógicas para crianças em vulnerabilidade social. Em solenidade de abertura na manhã desta quinta-feira (25/11), Michelle chorou, abraçou os beneficiários da iniciativa e leu um discurso em prol de práticas esportivas.

“Estou muito honrada e muito feliz em saber que o Profesp fez a sua parte de proporcionar às nossas crianças que elas aprendam. É uma pauta que defendo com muito amor. É uma honra receber o título de madrinha do Profesp e do [Projeto] João do Pulo (PJP)”, disse Michele Bolsonaro.

Na ocasião, também ocorreu a premiação do Projeto João do Pulo (PJP), em que duas organizações militares da Marinha, do Exército e da Força Aérea receberam um valor como reconhecimento pelo destaque nas ações realizadas durante o ano de 2021.

“Sabemos que o esporte possibilita o desenvolvimento integral dos nossos beneficiários. Como fator de valorização da cidadania e melhoria da qualidade de vida. Parabenizo todas as organizações militares que voluntariamente ingressaram no Profesp e no Projeto João do Pulo”, declarou a primeira-dama em discurso.

No total, são beneficiados 160 crianças e adolescentes, divididos em dois turnos, com aulas de educação no trânsito, karatê, natação, vôlei, futsal, além de oficinas de cidadania, reforço escolar e atividades lúdicas.

Michelle Bolsonaro tem marcado presença em eventos de cunho social. Na última terça-feira (23/11), ela promoveu a edição 2021 do Natal Voluntário no Palácio da Alvorada. Ao som de All I Want for Christmas is You, da cantora estadunidense Mariah Carey, a primeira-dama se fantasiou de Branca de Neve para recepcionar crianças carentes na residência oficial.

O programa

O Programa Forças no Esporte (Profesp) foi criado em 2003 e é desenvolvido pelo Ministério da Defesa, em parceria com os Ministérios da Cidadania; da Educação; e da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. As instituições parceiras contribuem com o custeio da alimentação, do pagamento dos professores, da compra de material esportivo e de uniformes. Atualmente, 30.236 jovens são beneficiados pelas ações, em 203 organizações militares e 322 núcleos.

O movimento de ampliação das ações sociais busca atingir o objetivo de 40 mil assistidos. “A portaria foi assinada no início de 2020, onde previa-se 21 mil, mas buscamos os 40 mil. Aumentar em 25% a abrangência desse programa” afirmou o vice-almirante Paulo Renato Rohwer, comandante da Escola Superior de Defesa. “Ainda tivemos uma intempérie que foi a pandemia e fez com que o projeto segurasse um pouco para que, agora, voltemos a empregar esse desafio para alcançarmos senão ao longo de 2021, mas em 2022 com muita força e vontade a gente chegará”, concluiu Rohwer.