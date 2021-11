ADPF das Favelas: STF adia julgamento sobre operações policiais em comunidades

LP Luana Patriolino

O Supremo Tribunal Federal (STF) adiou a votação sobre decisão que prevê restrições a operações policiais em comunidades durante pandemia. O julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 635, conhecida como "ADPF das Favelas", ficou para 2 de dezembro.



A votação estava marcada para a última quarta-feira (24/11) depois que um policial e oito pessoas foram mortas no último fim de semana em uma ação no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro — oito delas encontradas em um mangue no dia seguinte.



A discussão que será retomada prevê que operações policiais só podem ser realizadas em casos "absolutamente excepcionais" e devem ser comunicadas imediatamente ao Ministério Público do Rio (MPRJ), responsável pelo controle externo das atividades. A ADPF das Favelas foi proposta pelo PSB no ano passado em ação coletiva com a Defensoria Pública estadual e diversos grupos ligados aos direitos humanos.



Nesta semana, a Defensoria Pública do Rio afirmou que a operação no Complexo do Salgueiro foi comunicada tardiamente ao MPRJ. Segundo o órgão, a ação militar só foi comunicada no sábado (20) à tarde, embora tenha começado pela manhã. O MP do Rio instaurou um Procedimento Investigatório Criminal próprio para investigação.