Deputado que xingou Anitta tem conta do Instagram bloqueada

Deputado Estadual Bruno Engler que xingou Anitta tem conta do Instagram deletada - (crédito: Reprodução redes sociais )

O deputado estadual Bruno Engler (PRTB-MG) teve a conta no Instagram bloqueada nesta segunda-feira (29/11). A informação foi divulgada pelo próprio parlamentar, em outra rede social. Bruno disse que isso ocorreu após criticar a cantora Anitta em show na final da libertadores.

Novamente o @instagram desativou meu o perfil. Motivo? Criticar o "trabalho" da @Anitta. Vou novamente pra via judicial, não vão me calar. — Bruno Engler (@BrunoEnglerDM) November 29, 2021

No Twitter o deputado também comentou o bloqueio: "Novamente o Instagram desativou meu perfil. Motivo? Criticar o 'trabalho' da Anitta. Vou novamente para via judicial, não vão me calar".

No dia da final da Libertadores, o parlamentar usou as redes sociais para criticar a cantora. A ação teve grande repercussão, e outros famosos, como o pai de Anitta e a funkeira MC Rebecca se pronunciaram e também foram atacados pelo deputado.

Lá vem chamar de machista, daqui a pouco eu viro o Hitler na boca desse povo analfabeto funcional. pic.twitter.com/PXAkMYhQ25 — Bruno Engler (@BrunoEnglerDM) November 28, 2021

O pai da @Anitta não sabe a diferença de um banho de praia e rebolar o r.. em rede nacional, e ainda é preconceituoso com os mineiros que frequentam o Rio. pic.twitter.com/aaIyIGU0yT — Bruno Engler (@BrunoEnglerDM) November 29, 2021

Em outubro deste ano, o Instagram do parlamentar também foi excluído. Na ocasião, ele disse que a página o bloqueou "porque é de direita, porque apoia o presidente Bolsonaro e pelas posições conservadoras".