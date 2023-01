Redes sociais repercutem os gastos de Bolsonaro com cartão corporativo

MA Mariana Albuquerque*

(crédito: EVARISTO SA / AFP)

Os gastos com o cartão corporativo da Presidência da República, durante a gestão de Jair Bolsonaro (PL), vieram à tona nesta quinta-feira (12/1), cumprindo a promessa de campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Sem o sigilo de 100 anos, as contas do ex-presidente revelaram ao menos R$ 27,6 milhões em despesas nos 4 anos de mandato — com altos valores gastos em hotéis de luxo e gastos pessoais com sorvetes e cosméticos. Este é o assunto mais comentado do Twitter durante a manhã de hoje.

Isso porque o presidente gastou R$ 13,6 milhões com hotéis, sendo R$ 1,4 milhão no Ferraretto Hotel, no Guarujá, cidade do litoral paulista. Segundo o Estadão, as diárias do Ferreto variam de R$ 436 (em promoção) a R$ 940. Assim, considerando um valor médio de R$ 500, o montante seria suficiente para mais de 2,9 mil diárias.

As informações sobre os gastos de Bolsonaro com o cartão foram conseguidas pela Fiquem Sabendo — agência de dados públicos especializada na Lei de Acesso à Informação (LAI).

Em padarias, Bolsonaro gastou R$ 581 mil ao longo do mandato. Ao todo, uma das filiais da padaria carioca Santa Marta recebeu R$ 362 mil do cartão corporativo da Presidência.

Os gastos contrariam o discurso do Bolsonaro que, ainda em março de 2022, em evento do PL, ao lado de figuras como o ex-presidente Fernando Collor, afirmou que teria acabado com "a farra com dinheiro público".

Vale destacar que o uso dos cartões corporativos pelo governo federal é regulamentado pelo Decreto nº 5.355/2005. Segundo o decreto, o cartão deve ser utilizado para "pagamento das despesas realizadas com compra de material e prestação de serviços, nos estritos termos da legislação vigente".

Veja o que a internet está comentando:



Sabe o que me pega MUITO nessas despesas de Jair Bolsonaro com o Cartão Corporativo?

OS NUMEROS REDONDOS

Todos esses 9 MIL REAIS, a cada dia, na MESMA lanchonete.

Em São Paulo. pic.twitter.com/gXGMwEBAOK — Rosana Hermann (@rosana) January 12, 2023

Acabou o suspense sobre o cartão corporativo dos presidentes,afinal era só narrativa pic.twitter.com/vQXYboix8g — Marco Antônio (@Guimarco07) January 12, 2023

a janja amanhã com o cartão corporativo indo na casas bahia comprar a mobília nova do palácio pic.twitter.com/pvlEnRADLj — lucas (@licaspicanha) January 8, 2023

Lembram quando o ministro do Lula teve que vir a público se retratar por gastar OITO PILAS numa tapioca comprada com cartão corporativo?

Kkkkkkkkk tempos mais simples né gent pic.twitter.com/KJxH9SwmR2 — Bic Müller (@bicmuller) January 12, 2023

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro

Cobertura do Correio Braziliense

Quer ficar por dentro sobre as principais notícias do Brasil e do mundo? Siga o Correio Braziliense nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram, no TikTok e no YouTube. Acompanhe!

Newsletter

Assine a newsletter do Correio Braziliense. E fique bem informado sobre as principais notícias do dia, no começo da manhã. Clique aqui.