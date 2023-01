Bolsonarista tem que "tirar da cabeça" a ideia de que é "superior", diz Lula

IS Ingrid Soares

(crédito: Ed Alves/CB)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou nesta quarta-feira (12/1) os ataques e depredações ocorridos na Praça dos Três Poderes no domingo (8), e defendeu que é preciso “tirar da cabeça de bolsonaristas a ideia de que são superiores”. A declaração ocorreu durante entrevista a jornalistas no Palácio do Planalto.



“É um alerta de que precisamos construir narrativas para tirar da cabeça de bolsonaristas a ideia de que são superiores ao resto da comunidade”, destacou. Segundo ele, “nós temos que ter mais cuidado, nós temos que saber que derrotamos Bolsonaro, mas o bolsonarismo está aí. E o bolsonarismo fanático é uma coisa muito delicada porque ele não respeita ninguém, não respeita genero, idade, não respeita nada. Se dão ao direito de ofender todo mundo que não pensa igual a eles”.

"Essa gente tem que ser presa"

Lula citou ainda o episódio envolvendo seu advogado, Cristiano Zanini, em um aeroporto. “O Cristiano Zanini estava escovando os dentes e um cidadão filmou ele, xingando. Xingando porque essa é a lógica. Aliás, queria alertar: se aparecer alguém xingando vocês, tire o telefone e comece a filmar ele, porque ele xinga e filma que é para colocar na rede. Nós temos que colocar a cara dele na rede porque temos que pegar essa gente. Essa gente tem que ser presa. Essa gente não tem o direito constitucional de ficar ofendendo pessoas na rua”, pontuou.



O petista finalizou ressaltando que as últimas eleições foram a mais importante de sua carreira política.

"Foi uma vitória que eu considero a mais importante que eu já consegui em todas as disputas minhas. Aliás, acho que foi a eleição mais importante que esse país já teve depois da de 1989".

Newsletter

Assine a newsletter do Correio Braziliense. E fique bem informado sobre as principais notícias do dia, no começo da manhã. Clique aqui.

Cobertura do Correio Braziliense

Quer ficar por dentro sobre as principais notícias do Brasil e do mundo? Siga o Correio Braziliense nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram, no TikTok e no YouTube. Acompanhe!