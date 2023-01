Lula diz querer mudança na cobrança de impostos para que ricos "paguem mais"

IS Ingrid Soares

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira (12/1) que “o mercado não tem coração, não tem sensibilidade, não tem humanismo” e que é preciso que sejam feitas mudanças na cobrança de impostos do país para que ricos paguem mais tributos.

"Todo mundo sabe que é preciso fazer uma política tributária nova. É preciso fazer com que pessoas mais ricas paguem mais impostos do que os pobres, porque hoje os pobres comparativamente pagam mais imposto que os ricos", disse em café da manhã com jornalistas.

Ele também criticou o mercado financeiro e a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). "Nunca vi a Febraban se reunir e dizer que está preocupada em pegar uma parte do juros que recebe para dedicar a ajudar o padre Júlio Lancellotti a cuidar do morador de rua", provocou.

"Mercado não tem coração"

Lula discursou ainda condenando a narrativa do mercado de que verbas voltadas para áreas como saúde e educação são tratadas como “gasto”. "Eu às vezes fico muito, mas muito irritado, e peço desculpas para pessoas. É o seguinte: o mercado não tem coração, não tem sensibilidade, não tem humanismo", completou.



