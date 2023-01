Futuro líder do PSB se reúne com Padilha para discutir apoios na Câmara

KH Kelly Hekally

(crédito: Credito: Genilson Fraz?o/Ascom do deputado Felipe Carreras)

Líder do PSB na Câmara dos Deputados a partir da Legislatura que se inicia no próximo dia 1º, Felipe Carreras, de Pernambuco, foi um dos parlamentares presentes em agenda com Alexandre Padilha na tarde desta quinta-feira (12/1). O parlamentar vai suceder Bira do Pindaré, seu colega, do estado do Maranhão. O tempo de liderança na Câmara é de um ano.

O partido de ambos é o mesmo do do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin. O encontro com o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, aponta o deputado, tratou do fortalecimento do apoio ao governo dentro da Câmara.

“Arthur [Lira] vai ser uma figura institucional importante para dar equilíbrio aos poderes. Ele sabe do perfil dos parlamentares, maneja bem o funcionamento da Casa e será fundamental na importância da aprovação de pautas relevantes ao governo”, disse ao ser questionado sobre qual a expectativa do perfil do presidente da Câmara dos Deputados, do PP de Alagoas e que tenta reeleição para a Presidência.

Felipe Carreras acrescentou que “Arthur não vai dificultar que projetos importantes sejam aprovados. Essa também é a visão do Planalto. É importante apenas que haja previsibilidade para que ele possa estudar os projetos com os líderes.”

Estiveram na reunião desta quinta também Pedro Campos (PSB-PR) e outros deputados. “Haverá muitos projetos ainda no primeiro trimestre deste ano”, descreveu sem apontar quais seriam os temas. “Não houve nominação a projetos na reunião.”

Acerca das articulações políticas estabelecidas entre o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto no início da gestão Lula (PT) e como deve se dar o comportamento da oposição, que será composta massivamente por bolsonaristas e parlamentares de perfil conservador, Felipe Carreras disse acreditar que Lula conseguiu estabelecer maioria na Casa, trazendo, em tese, uma margem de conforto diante de votações. “Temos que esperar o início da Legislatura, mas entendo que Lula tenha garantido maioria e, assim, governabilidade.”

