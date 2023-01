Bolsonaro corre o risco de perder a cidadania honorária italiana

MA Maryanna Aguiar — Especial para o Correio

(crédito: Sergio Lima/AFP)

A prefeita Alessandra Buono, de Anguillara Veneta, região da Itália, que concedeu em 2021 uma honraria ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), está sendo impelida por parlamentares italianos a revogar a honraria. Entre os partidos que pedem a revogação estão o Partido Democrático, o Movimento Cinco Estrelas, os Verdes e a Refundação Comunista.

O ex-presidente recebeu a homenagem durante uma viagem que realizou a Itália. O principal motivo para a honraria foi seu bisavô, que nasceu na região de Anguillara. Os parlamentares regionais declararam que “após a tentativa de golpe no Brasil por partidários do ex-presidente, só podemos confirmar o absurdo desse reconhecimento que pedimos para ser revogado com urgência".

Uma conselheira regional se manifestou contra a cidadania de Bolsonaro, afirmando que "a região não pode ficar parada assistindo: peça ao Município de Anguillara Veneta que retire imediatamente a cidadania honorária”, declarou Elena Ostanel (Veneto che Vogliamo). A prefeita Alessandra, responsável pela honraria é ligada ao partido de extrema-direita Lega Nord, e não se pronunciou sobre o assunto.