Lira defende reforma tributária e diz que proposta "não pode ser politizada"

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou, nesta quinta-feira (6/7), que questões políticas não podem atrapalhar o andamento da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da reforma tributária, com votação prevista pra esta noite. A declaração foi dada durante a chegada do parlamentar na Casa, para a sessão plenária.

Lira ressaltou que a reforma tramita há décadas no parlamento brasileiro e que o esforço feito pela aprovação da PEC é coletivo, envolvendo líderes no poder Legislativo e no Executivo. Caso a proposta seja aprovada, ele ressaltou que esta será uma semana histórica para o Brasil.



“A PEC 45 teve a sua origem o deputado Baleia Rossi, apenado ao 110, que teve a sua origem com o senador Davi Alcolumbre, ela está sendo discutida há mais de 4 anos com comissões mistas na câmara no senado. Conjuntos de grupo de trabalho, portanto a coisa mais correta nesse momento é não politizar um tema tão importante, quanto a isso e não criar arestas que dificultam a votação de um tema”, disse.

“O projeto já vai dar muito trabalho nas questões técnicas. É um tema complicado complexo de uma legislação muito expansiva. Ao final dessa noite, se nós conseguirmos alcançar o quórum funcional e votarmos, será uma semana histórica do congresso nacional no esforço de deputados e deputadas, líderes partidários. Presidente de partidos, o poder Executivo, poder Legislativo, todos os ministros que se envolveram nas negociações, os parlamentares que se envolveram”, concluiu o presidente da Câmara.

