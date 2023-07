Reforma tributária: veja como os deputados do DF votaram

PG Pedro Grigori

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou, na noite desta quinta-feira (6/7), a proposta de reforma tributária em primeiro turno, com 382 favoráveis, 118 contra e três abstenções. Seis parlamentares eleitos pelo Distrito Federal votaram a favor do texto, enquanto dois foram contra.



Os votos contrários foram justamente dos deputados bolsonaristas Alberto Fraga e Bia Kicis, ambos do PL. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) também é contra a proposta, que ele chama de “reforma tributária do PT”.

Confira a relação completa dos votos:

Alberto Fraga (PL-DF): NÃO

Bia Kicis (PL-DF): NÃO

Erika Kokay (PT-DF): SIM

Fred Linhares (Republicanos-DF): SIM

Gilvan Maximo (Republicanos-DF): SIM

Prof Paulo Fernando (Republicanos-DF): SIM

Prof Reginaldo Veras (PV-PT): SIM

Rafael Prudente (MDB-DF): SIM



O relatório da PEC foi apresentado na noite desta quinta-feira (6/7) pelo relator Aguinaldo Ribeiro (PP-PB). O texto traz mudanças no chamado Conselho Federativo do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS). Ponto de impasse para o andamento da reforma, o Conselho é o colegiado que será responsável por fazer a gestão do IBS.

