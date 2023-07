Janones chama Tarcísio de "companheiro" após apoio à reforma tributária

YR Yasmin Rajab

O deputado federal André Janones (Avante-MG) usou as redes sociais para agradecer o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), por ter apoiado a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 45/19, que trata da reforma tributária. A votação aconteceu na noite de quinta-feira (6/7).

"Republicanos votou em peso conosco, e o PL garantiu mais 20 votos favoráveis! O meu muito obrigado ao companheiro Tarcísio, que foi essencial pra isso!", escreveu Janones na legenda de uma foto dos dois juntos, compartilhada no Twitter na noite de quinta.



Republicanos votou em peso conosco , e o PL garantiu mais 20 votos favoráveis! O meu muito obrigado ao companheiro Tarcísio, que foi essencial pra isso! pic.twitter.com/Cth8bz7qlT — André Janones (@AndreJanonesAdv) July 7, 2023

O texto-base foi aprovado em primeiro turno na Câmara dos Deputados, com 382 votos, contra 118. Entre os parlamentares do Republicanos, 39 votaram a favor da aprovação. Já no Partido Liberal, 20 apoiaram a aprovação da reforma tributária.

Tarcísio chegou a se encontrar com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT-SP), para defender a PEC. O encontro não agradou os integrantes do PL, chegando a enfurecer o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, de quem o governador paulista foi ministro da Infraestrutura.



