Reforma tributária: Partido de Bolsonaro dá 20 votos a favor; saiba os deputados

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou, com ampla maioria, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da reforma tributária, com 382 favoráveis, 118 contra e três abstenções. A única sigla que orientou voto contrário ao texto foi o Partido Liberal (PL), de Jair Bolsonaro. No entanto, 20 deputados não seguiram a orientação.

O PL tem a maior bancada da Câmara dos Deputados, com 99 parlamentares. 75 votaram contra, 20 à favor e quatro não participaram.

Veja quem foram os 20 deputados do PL que votaram à favor da reforma tributária:

ANTONIO CARLOS RODRIGUES (SP)

DETINHA (MA)

GIACOBO (PR)

ICARO DE VALMIR (SE)

JOAO CARLOS BACELAR (BA)

JOAO MAIA (RN)

JOSIMAR MARANHAOZINHO (MA)

JUNIOR LOURENCO (MA)

JUNIOR MANO (CE)

LUCIANO VIEIRA (RJ)

LUIZ CARLOS MOTTA (SP)

MATHEUS NORONHA (CE)

ROBINSON FARIA (RN)

ROSANGELA REIS (MG)

SAMUEL VIANA (MG)

TIRIRICA (SP)

VERMELHO (PR)

VINICIUS GURGEL (AM)

WELLINGTON ROBERTO (PR)

ZE VITOR (MG)



Sonize Barbosa (PL-AP), Pastor Gil (PL-MA), Chris Tonietto (PL-RJ) e Helio Lopes (PL-RJ) não votaram.

Antes da votação, Bolsonaro declarou que os deputados do PL votariam pela rejeição total da PEC. "Do exposto, o presidente do Partido Liberal [Valdemar Costa Neto] e seu líder na Câmara dos Deputados [Altineu Côrtes] encaminharão, junto aos seus 99 deputados, pela rejeição total da PEC da Reforma Tributária", escreveu o ex-presidente em suas redes sociais, após elencar pontos que considera negativo na proposta em debate.

"A atual reforma tributária do PT vai na contramão do que fizemos. Caso tivesse um mínimo de coerência, o atual governo deveria manter a nossa política econômica que deu certo: menos impostos, mais arrecadação", disse Bolsonaro.

O PL já efetuou punições aos oito congressistas que votaram a favor da medida provisória (MP) de Lula que reestruturou a organização administrativa da Esplanada dos Ministérios.

