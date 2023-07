"Nenhum deputado fez favor", diz Lula sobre aprovações no Congresso

VC Victor Correia

O presidente Lula participou, nesta quarta-feira (12/7), de evento de relançamento do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, além da entrega da Ordem Nacional do Mérito Científico - (crédito: Ricardo Stuckert)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quarta-feira (12/7) que "nenhum deputado, nenhum senador fez favor" para ele ou para o governo federal com a aprovação de medidas econômicas no Congresso Nacional, como reforma tributária. Para o chefe do Executivo, as matérias são de interesse público, voltadas à população.

Lula também celebrou a velocidade de aprovação da reforma, após um período de críticas e derrotas na articulação com os parlamentares. Os discursos ocorreram durante evento no Palácio do Planalto para retomada do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia e entrega de medalha a pesquisadores.

"Nenhum deputado, nenhum senador fez favor para mim. E nenhum favor para para o governo, porque o projeto é da sociedade brasileira. E os senadores e deputados fizeram favor para quem? Para a próxima imagem do Congresso Nacional, e do povo brasileiro", afirmou Lula durante a cerimônia.

Ele também voltou a celebrar o sucesso na votação das medidas enviadas ao Congresso. "Quem é que acreditava que a gente fosse aprovar a reforma tributária com a pressa que a gente aprovou na Câmara? Quem imaginava que a gente fosse aprovar o Carf?", disse ainda o presidente, referindo-se ao Projeto de Lei (PL) que estabelece o voto de desempate ao governo em disputas tributárias no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf).

Ordem do Mérito Científico

Os textos foram aprovados na Câmara dos Deputados na semana passada, e ainda precisam ser avalizados pelo Senado Federal. O sucesso na articulação se deu após cobranças de Lula aos seus ministros, e pela liberação bilionária de emendas.

O presidente retomou hoje o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, órgão formado por sociedade civil, empresários e governo para assessorar o Planalto no tema. Ele também entregou medalhas da Ordem Nacional do Mérito Científico a cientistas e entidades do setor, incluindo pesquisadores que tiveram a honraria negada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, também esteve presente.

