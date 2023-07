Inmet decreta alerta vermelho para ciclone extratropical em SC e no RS

LP Luana Patriolino

O Inmet divulgou alertas sobre a passagem do ciclone extratropical na região Sul - (crédito: Dvulgação/Inmet)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) decretou, nesta quarta-feira (12/7), “alerta vermelho" no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina por conta da formação de um ciclone extratropical na região. Segundo o órgão, o perigo é provocado pelas tempestades intensa e pelo vendaval, com ventos podendo chegar a 110 km/h.

A Defesa Civil recomendou que os moradores das áreas atingidas se cadastrem no sistema de recebimento de alertas para evitarem sair de casa nos dias de tempestade. Segundo o Inmet, para esta quinta-feira (13/7), a intensidade do ciclone deve se manter no Rio Grande do Sul, mas ele se desloca, atingindo Santa Catarina — onde deve provocar ressaca na faixa litorânea. Esse fenômeno se desdobrará entre Laguna (SC) e também para Campos dos Goytacazes (RJ), com ondas de até 4 metros.

Até o fim da semana, o Inmet também alertou que, na faixa litorânea do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, entre Chuí (RS) e Laguna (SC), os ventos irão em direção Sudeste a Nordeste, com intensidade de até 100 km/h.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.