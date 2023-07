Governo edita novos decretos do marco do saneamento

FS Fernanda Strickland

O governo federal publicou, nesta quinta-feira (13/7), dois decretos regulamentadores do novo marco legal do saneamento básico. Os textos foram editados devido a um acordo entre o Palácio do Planalto e os congressistas e substituem outras duas medidas presidenciais, assinados em abril, que tratavam de pontos polêmicos da lei sancionada em julho de 2020.

As primeiras publicações geraram críticas de investidores privados e reação dos oposicionistas, que aprovaram rapidamente um projeto de decreto legislativo (PDL) na Câmara dos Deputados — inclusive com o apoio de partidos aliados do Planalto — para sustar os efeitos das novas regulamentações.

Os novos decretos confirmam o recuo do Planalto em alguns pontos importantes, como a possibilidade de prestação direta (sem licitação) dos serviços de saneamento em regiões metropolitanas ou microrregiões. Essa possibilidade, aberta com um dos decretos de abril, abria uma janela para a regularização de operações precárias (sem contratos regulares) de companhias estaduais de água e esgoto em algumas capitais do país.

O recuo não encerra totalmente a polêmica, uma vez que esse trecho da lei está sendo questionado no Supremo Tribunal Federal (STF). Em pelo menos um ponto controverso, no entanto, o governo não cedeu. Foi mantido, para 31 de dezembro de 2023, um novo prazo para que as empresas de saneamento apresentem comprovação de capacidade econômico-financeira para realizar investimentos bilionários no setor.

Em reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e os ministros Fernando Haddad, da Fazenda, e Simone Tebet, do Planejamento e Orçamento, o acordo foi firmado para tratar da questão e da tramitação de outras matérias de interesse do governo, como a reforma tributária e o projeto que retoma o voto de qualidade no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf).



