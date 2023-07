Morre Sergio Amaral, diplomata e ex-embaixador, aos 79 anos

CB Correio Braziliense

O diplomata Sergio Amaral foi embaixador brasileiro em Londres, Paris e Washington - (crédito: Agência Senado)

Morreu, na noite de quinta-feira (13/7), o diplomata Sergio Amaral, aos 79 anos. Ele teve destaque na diplomacia brasileira. Sergio foi embaixador do Brasil em Londres, de 1999 a 2001, e em Paris, de 2003 a 2005. A causa da morte ainda não foi divulgada.

O velório de Sergio ocorrerá no sábado (15/7), às 9h, em Bela Vista (SP). Já o enterro será às 13h30, no Cemitério São Paulo.

O mais recente posto diplomático dele foi em Washington, de 2016 a 2019. Ele também foi ministro da Indústria e Comércio, além de porta-voz da Presidência da República durante o governo de Fernando Henrique Cardoso.

Sergio formou-se em Direito pela Universidade de São Paulo (USP) e concluiu a pós-graduação em Ciência Política pela Universidade Paris-Sorbonne. O diplomata deixa quatro filhos e um neto.

Depois de atuar na Administração Pública, Sergio Amaral se dedicou ao setor privado. Ele presidiu o Conselho Empresarial Brasil-China e integrou o Conselho da WWF Brasil. O diplomata também era membro do Conselho Estratégico da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores (MRE), lamentou, "com grande pesar" a morte de Sergio Amaral. "Aos familiares e aos muitos amigos e amigas que o Embaixador cultivou ao longo da vida, o Ministro Mauro Vieira, em nome de toda a Casa, estende suas condolências e expressa seu reconhecimento por uma trajetória de relevantes serviços prestados ao Ministério das Relações Exteriores e ao Brasil", destacou o Itamaraty.

Falecimento do Embaixador Sergio Amaral

O Ministério das Relações Exteriores informa, com grande pesar, o falecimento do Embaixador Sergio Amaral, ocorrido na noite de ontem, 13 de julho, na cidade de São Paulo.

Ao longo de sua brilhante carreira, Amaral chefiou as embaixadas do Brasil em Londres, Paris e Washington e, durante o mandato do Presidente Fernando Henrique Cardoso, foi porta-voz da Presidência da República e também Ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, entre outras importantes funções.

Aos familiares e aos muitos amigos e amigas que o Embaixador cultivou ao longo da vida, o Ministro Mauro Vieira, em nome de toda a Casa, estende suas condolências e expressa seu reconhecimento por uma trajetória de relevantes serviços prestados ao Ministério das Relações Exteriores e ao Brasil.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.