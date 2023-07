Sarney é diagnosticado com isquemia cerebral e recebe alta hospitalar

CB Correio Braziliense

O ex-presidente José Sarney foi diagnosticado, nesta segunda-feira (17/7), com uma pequena isquemia cerebral mas apresenta um quadro de saúde estável. O problema é uma espécie de sangramento no cérebro que pode prejudicar os movimentos e provocar desequilíbrio.

No momento que recebeu o diagnóstico, Sarney estava internado em um hospital particular de São Luís. Ele procurou a unidade hospitalar no domingo (16/7), após ter caído em casa. O político fez exames e recebeu alta nesta segunda.

Ainda no domingo, a filha do ex-presidente, a deputada federal Roseana Sarney (MDB-MA), acalmou o público e disse que Sarney estava bem. "Olá pessoal, passando para informar que hoje de manhã (domingo) nós levamos um susto muito grande. Meu pai tropeçou, caiu, enfim, levamos para o hospital, mas, graças a Deus, os exames já foram concluídos e ele está muito bem. Se Deus quiser ele vai ficar bom logo, logo", disse Roseana Sarney.

De acordo com especialistas consultados pelo portal G1, o fato de haver interrupção da corrente sanguínea no cérebro, a pessoa tem um desequilíbrio. Isso é o que pode ter causado a queda de Sarney.

Biografia

José Sarney nasceu no Maranhão, em 24 de abril de 1930. Escritor e advogado, ele governou o Brasil de março de 1985 ao mesmo mês de 1990. Foi eleito vice-presidente, mas assumiu a Presidência porque o titular, Tancredo Neves, teve problemas de saúde pouco antes de tomar posse e morreu.

José Sarney também foi presidente do Senado entre 2009 e 2013.

