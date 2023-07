Deputada diz não ter ficado constrangida com Michelle ao tirar prótese

AB Aline Brito

A deputada federal Amália Barros (PL-MT) publicou um vídeo nas redes sociais, nesta segunda-feira (17/7), em que saiu em defesa da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Na postagem, ela afirmou não se sentir constrangida por retirar a prótese ocular em público e declarou amor à mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "Juntas sempre", garantiu.

"Eu tiro minha prótese todos os dias e, alguns dias, várias vezes no mesmo dia. Isso não é um problema para mim, pelo contrário, tirar a minha prótese, me aceitar assim, do jeitinho que eu sou, me faz ter mais força para lutar pelas pessoas que estão passando pelo que eu já passei. E eu me acho linda, com prótese ou sem prótese", reforçou a parlamentar.

Amália ainda contou que tem uma relação de intimidade com Michelle e garantiu que a intenção da ex-primeira-dama nunca foi constranger. "Eu e Michelle temos uma relação de amizade, de intimidade. Tirar a minha prótese nunca vai me constranger", ressaltou. Ela ainda defendeu a atitude da mulher de Bolsonaro e disse que, se não fosse por ela, as pessoas com deficiência não teriam conquistado alguns direitos.

"E mais, se não fosse a Michelle, esse país não teria reconhecido as pessoas que não têm um olho como pessoa com deficiência. Foi graças ao esforço dela que o presidente Bolsonaro, em 2021, sancionou a lei dos monoculares", concluiu Amália.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ama?lia Barros (@amaliabarros)

Michelle pediu para deputada tirar a prótese

Em evento do PL Mulheres em João Pessoa, na Paraíba, no sábado (15/7), a ex-primeira-dama, ao passar a palavra para a deputada Amália Barros, pediu para ela retirar a prótese ocular que estava utilizando.

Na ocasião, Michelle afirmou que só passaria o microfone para Amália se ela retirasse a prótese. A deputada, então, retirou o objeto e entregou para a ex-primeira-dama, que o colocou no bolso.

"Eu amo vê-la sem prótese, gente. Eu sei que seu trabalho é esse, amiga, mas tira", disse Michelle. A deputada respondeu, sorrindo, que a primeira dama "sempre faz isso, e eu ainda não aprendi a já vir sem prótese". Michelle é presidente do PL Mulher e Amália é vice.

Michelle Bolsonaro protagoniza a cena mais bizarra, patética e cruel que eu já vi pic.twitter.com/0DOXMqWHkS — sancler (@willian_sancler) July 16, 2023

Deputada perdeu o olho “da noite pro dia”

Em um vídeo publicado no instagram, em outubro de 2020, Amália contou como perdeu a visão. Ela revelou que, aos 20 anos, morava sozinha em São Paulo porque fazia faculdade de jornalismo e, como recém chegada na cidade, tinha curiosidade de sair, de conhecer os lugares.

Segundo ela, além de estudar e estagiar, ela ainda saia para as festas, restaurantes e outros eventos de lazer que a cidade oferecia. Com a rotina, Amália disse que quase não se alimentava e, consequentemente, teve uma queda na imunidade. “Com a imunidade baixa, um dia eu dormi e acordei sem enxergar do olho esquerdo. Literalmente cega da noite para o dia”, revelou a deputada.

Ela então viajou para o Rio de Janeiro, onde consultou com um oftalmologista que deu um diagnóstico errado. “Por coincidência, um dia antes eu tinha passado sorine do olho achando que era colírio e o médico falou que era apenas uma irritação por conta do remédio. Ele passou um colírio, mas o tempo foi passando e a visão não voltava”, detalhou.

“Quando voltei para São Paulo eu passei em outro médico que me deu o diagnóstico de Uveíte, que era decorrente de uma toxoplasmose”, afirmou Amália. Ela contou ainda que, por conta da quantidade de medicamento para tratar o olho, teve uma hepatite medicamentosa e ficou 15 dias internada para tratar. Depois que saiu do hospital, a parlamentar sofreu uma pequena queda e, com o acidente, a retina descolou. “Depois do tombo, até eu retirar totalmente meu globo ocular, eu passei por 12 cirurgias para tentar curar o olho e voltar a enxergar, mas deu tudo errado”, esclareceu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ama?lia Barros (@amaliabarros)

Veja a íntegra da fala de Michelle e Amália no evento do PL Mulher

