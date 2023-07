Túnel Rei Pelé será interditado para manutenção; confira os horários

CB Correio Braziliense

O Túnel Rei Pelé, também chamado de Túnel de Taguatinga, será interditado para manutenção preventiva periódica dos jatos ventiladores durante esta semana. Segundo a Secretaria de Obras do DF, a revisão ocorrerá nos dias 17 e 21 de julho, entre às 23h e 4h. A pasta alerta que os usuários devem ficar atentos à rota alternativa pela Avenida Central.



A secretaria destaca que toda a ação será sinalizada para indicar os caminhos aos motoristas. O serviço nos ventiladores consiste, entre outras atividades, em realizar a aferição da vibração e ruídos de cada um dos jatos, localizados no teto da estrutura, além de verificar se os aparelhos estão dentro dos limites estabelecidos pelo fabricante.

Com uma tonelada, cada ventilador tem a função de promover a melhora da qualidade do ar, no caso de engarrafamentos, e retirar a fumaça de dentro do túnel, em caso de incêndio.

Além da segurança, a manutenção é requisito essencial para acionar a garantia dos equipamentos, caso seja necessária. A pasta pontua que as ações de revisão dos jatos ventiladores serão realizadas de forma periódica uma vez por mês.



Com informações da Secretaria de Obras

