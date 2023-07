Alexandre Padilha se reúne com cotados do Centrão para ministérios

AM Ândrea Malcher

Alexandre Padilha e André Fufuca se reúnem nesta terça-feira (18/7) - (crédito: Divulgação)

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, encontrou o líder do PP na Câmara dos Deputados, André Fufuca (MA), nesta terça-feira (18/7). Fufuca é o nome da legenda para assumir algum ministério do governo. Outro que almeja um cargo na gestão de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e também se reuniu com Padilha na tarde de hoje é o deputado Silvio Costa Filho (Republicanos-PE).



Ambos são candidatos do Centrão para assumir algum posto no governo, preferencialmente um ministério. Na segunda (17), Padilha se reuniu com o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB). E ainda há a expectativa que ele se reúna com o presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Marcelo Freixo. O órgão é um dos pleiteados pelo União Brasil, que também já expressou interesse de assumir os Correios.

A grande questão é que o apetite do Centrão avança em pastas já sinalizadas por Lula como “introcáveis”. Um exemplo é o PP que quer o comando da Saúde e do Desenvolvimento Social. O Republicanos, por sua vez, quer o Esporte ou a Ciência e Tecnologia, e anda sinalizando interesse no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, chefiado pelo também vice-presidente, Geraldo Alckmin.

A definição ainda terá que aguardar o retorno de Lula, que está em Bruxelas para a cúpula entre a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) e a União Europeia. Outro que retorna à Brasília nos próximos dias é o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), um dos principais articuladores do Centrão.

