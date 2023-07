Moraes mantém prisão de homem que derrubou relógio de Dom João VI em 8/1

AM Ândrea Malcher

Para Alexandre de Moraes, a prisão de Antonio Claudio Alves Ferreira é necessária para a "garantia da ordem pública, evidenciada pelo somatório das penas decorrentes das imputações formuladas em desfavor do réu que, se aplicadas em grau máximo, podem totalizar 30 anos de reclusão" - (crédito: Reprodu??o/TV Globo)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), manteve a prisão preventiva de Antonio Claudio Alves Ferreira, filmado no 8 de janeiro jogando no chão, dentro do Palácio do Planalto, um relógio do século XVII que foi trazido ao Brasil por Dom João VI.



A decisão é de 17 de julho e afirma não haver mudança que justifique a revogação da detenção. Para o magistrado, é “patente a necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pelo somatório das penas decorrentes das imputações formuladas em desfavor do réu que, se aplicadas em grau máximo, podem totalizar 30 anos de reclusão”.

A restrição da liberdade do vândalo, segundo o ministro, é “medida imprescindível também para a identificação das demais pessoas que participaram dos atos criminosos ocorridos na Esplanada dos Ministérios em 8/1/2023, de eventuais grupos e/ou redes sociais nas quais houve convocação, disseminação e fomento a tais práticas, e, principalmente, dos financiadores da participação do denunciado e demais acusados nos atos terroristas, considerando que ainda há diligências investigativas em curso”.

8 de janeiro



Identificado em vídeo em meados de janeiro, Ferreira foi preso no fim do mês, em Uberlândia (MG), e se tornou réu em inquérito do Supremo que apura os atos golpistas do 8 de janeiro, em que apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) invadiram e depredaram os prédios-sede do STF, Congresso Nacional e o Palácio do Planalto.

No fim de junho, o Supremo aceitou a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR). O acusado se manteve calado durante depoimento à Polícia Federal (PF).

