Barbie: Lu Alckmin veste rosa e diz "essa semana tem cinema"

Lu Alckmin publica foto com roupa rosa e diz que essa semana tem cinema

Lu Alckmin, mulher do vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), publicou uma foto usando um conjunto rosa e escreveu de legenda "essa semana tem cinema, confere?".

A vice primeira-dama se referia à estreia do filme da Barbie, marcada para esta quinta-feira (20/7) em todos os cinemas do Brasil, e popularizou, novamente, os looks rosa e a estética Barbiecore.

Me disseram que essa semana tem cinema, confere? ????‍?????? pic.twitter.com/ujeAn6ctnP — Lu Alckmin (@lualckmin_) July 19, 2023

O tuíte recebeu elogios da primeira-dama, Janja Lula da Silva: "Adorei!!!", escreveu.

Geraldo Alckmin respondeu a foto com um coração. A publicação também foi notada pela ex-deputada estadual Janaina Paschoal, "Linda, como sempre!", escreveu.

O lançamento do filme também foi tema de discussão em um de nossos vizinhos. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, e sua vice, Francia Márquez, viraram alvos de críticas, na segunda-feira (17/7), após divulgarem um vídeo com trechos do filme da boneca Barbie para marcar a independência do país, comemorada em 20 de julho.

O post foi excluído do Tiktok após as críticas. No vídeo, fotos de Petro e Márquez são intercaladas com imagens do longa.

O vídeo começa mostrando os pés da Barbie. Ela tira o salto alto rosa e fica na ponta dos pés. Em seguida, Petro aparece de botas em áreas alagadas e lamacentas. "Neste dia 20 de julho, o governo da mudança chega a San Andrés. Vamos celebrar nossa soberania. Esperamos vocês", diz trecho

Não é a primeira vez que o filme da boneca Barbie se torna assunto entre líderes políticos. O Vietnã, por exemplo, proibiu a exibição do filme nos cinemas porque a produção exibe um mapa que atribui a soberania do Mar do Sul da China, uma zona marítima disputada, à China.

???????? - GUSTAVO PETRO UTILIZA A BARBIE PARA INVITAR A FESTEJOS DEL DÍA DE LA INDEPENDENCIA



El mandatario colombiano y su vicepresidenta se vistieron de rosa para invitar a los festejos por el Día de la Independencia. pic.twitter.com/nQLTewoso0 — Sivar News (@SivarNewsSV) July 18, 2023

