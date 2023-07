CGU encontra inconsistências de R$ 202 bi em ministérios de Bolsonaro

AM Ândrea Malcher

Jair Bolsonaro negou participação em planos golpistas - (crédito: Mayara Souto/CB.DA Press)

Relatórios da Controladoria-Geral da União (CGU) apontaram distorções contábeis de R$ 202 bilhões em cinco ministérios no último ano do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. As informações estão em documentos de auditoria financeira referentes ao exercício financeiro de 2022 que foram publicados em abril, mas noticiados na última quarta-feira (19/7).



Os relatórios afirmam que o Ministério da Agricultura registrou inconsistências de R$ 142,9 bilhões e técnicos da CGU apontam que R$ 134 bilhões deste montante está relacionado a falhas contábeis no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), onde o órgão estava na época. Atualmente, o Incra está dentro do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Estas distorções envolvem imóveis do instituto e falhas na contabilização dos programas Fundo de Terras, Reforma Agrária e Funcafé.

Outra pasta que apresentou inconsistências é a da Educação, com falhas de R$ 17,1 bilhões. Os auditores concluíram que as demonstrações deste ministério “não refletem a situação patrimonial, o resultado financeiro e os fluxos de caixa”. O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) sozinho registrou R$ 782 milhões em distorções, valores reconhecidos de forma diferente entre o MEC e os valores registrados na Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil.

O diagnóstico também indica classificação contábil incorreta nos pagamentos de bolsas no exterior da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), além de prejuízos financeiros, sociais e operacionais decorrentes de obras paradas.

Na Saúde, foram levantadas falhas na casa de R$ 15,9 bilhões nos controles internos de pagamento de despesas, na gestão de controle de medicamentos e na perda de estoques.

Outros R$ 6,3 bilhões foram encontrados pela CGU no Ministério da Cidadania, com falhas de pagamento aos beneficiários dos programas Auxílio Brasil e Auxílio Gás. São erros de estornos, benefícios não sacados, autorizações de pagamento a famílias que não se enquadraram no perfil do programa e erros no cálculo de valores a pagar.

O antigo Ministério da Infraestrutura consta no documento com uma distorção de R$ 20,3 bilhões, com inconsistências de R$ 2,3 bi em registros errados nas contas de créditos a receber envolvendo concessões de aeroportos, por exemplo.

A CGU recomendou às pastas um aprimoramento nos controles internos de despesas, para evitar as distorções identificadas.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.