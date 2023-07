Governo vai continuar lutando por um "país desarmado", diz Lula

VC Victor Correia

Lula e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, assinaram hoje o novo decreto que regulamenta armas de fogo no país - (crédito: Reprodução/TV Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou nesta sexta-feira (21/7) que o governo federal "vai continuar lutando por um país desarmado", e que quem precisa ter acesso a armas são as polícias e as forças armadas. Lula e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, assinaram hoje o novo decreto que regulamenta armas de fogo no país.

"Uma coisa é um cidadão ter uma arma em casa de proteção e garantia, porque tem gente que acha que ter arma em casa é segurança. Que a tenha, mas a gente não pode permitir que tenha um arsenal de armas na casa das pessoas", declarou o presidente durante evento no Palácio do Planalto.

Segundo Lula, o governo não tinha informações sobre se as armas vendidas anteriormente foram compradas por cidadãos para se defender ou se chegaram ao crime organizado. "É por isso que a gente vai continuar lutando por um país desarmado. Quem tem que estar armado é a polícia brasileira, são as Forças Armadas brasileiras. O que nós temos que baixar é o preço dos livros".

O decreto assinado hoje reduz as quantidades e tipos de armas que podem ser comprados por cidadãos comuns, além de limitar o funcionamento de clubes de tiro. Lula e Dino também divulgaram uma série de medidas de segurança pública, incluindo repasse de recursos aos estados e proteção da região amazônica.