Mulher cai em cisterna e sofre lesão no quadril em Planaltina

EF Eduardo Fernandes

Mulher cai em cisterna de 7 metros de profundidade na madrugada deste domingo (23/7) - (crédito: Divulgação/ CBMDF)

Uma mulher de 35 anos caiu em uma cisterna de aproximadamente 7 metros de profundidade na madrugada deste domingo (23/7), no Assentamento Oziel Alves, localizado às margens da BR-020, região de Planaltina (DF). O acidente ocorreu por volta das 3h30, enquanto a vítima caminhava em uma área da chácara, sem iluminação.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) a cisterna do local estava desativada. Após a queda, a vítima queixava-se de dores fortes nas pernas, no quadril, além de relatar dificuldade em se movimentar.

Ainda dentro da cisterna, ela foi avaliada pela equipe de socorro do CBMDF, que suspeitou de uma lesão no quadril e nas pernas da vítima, que precisou ser imobilizada, aquecida e resgatada de dentro do buraco. Foi levada ao Hospital Regional de Planaltina, estável consciente e orientada, tendo os sinais vitais monitorados durante todo o percurso.

O Corpo de Bombeiros informou que, embora o acidente tenha tido algum grau de gravidade, os danos foram minimizados, pois a vítima estava acompanhada de outras pessoas, que embora não conseguissem resgatá-la, foram capazes de acionar o apoio da guarnição.