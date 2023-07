"Os malucos estão na rua", diz Lula sobre os apoiadores de Bolsonaro

CB Correio Braziliense

Lula discursa na cerimônia de posse da nova diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulista, em São Bernardo do Campo, em São Paulo - (crédito: Ricardo Stuckert )

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), chamou, neste domingo (23/7), os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PT) de “malucos”. Durante discurso na cerimônia de posse da nova diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulista, em São Bernardo do Campo, em São Paulo, o chefe do Executivo disse que o Brasil “precisa voltar a ser civilizado”.

“Derrotamos o Bolsonaro, mas ainda não derrotamos o bolsonarismo ainda. Os malucos estão na rua”, declarou Lula. O presidente ainda apontou que os apoiadores de Bolsonaro estão “ofendendo pessoas”, “xingando pessoas” e que, o papel dos que defendem a esquerda é “mostrar para eles [bolsonaristas], que a gente quer fazer com que esse país volte a ser civilizado”.

Na fala, Lula ressaltou que “as pessoas não têm que se gostar”, mas precisam se respeitar. “Isso é democracia”, ressaltou. “A pessoa não é obrigada a gostar de você, mas é obrigada a te respeitar e não te xingar, não é obrigada a te ofender, como aconteceu esses dias com Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma”, argumentou.

“Um canalha não só ofendeu ele, mas também bateu no filho dele”, disse. Lula destacou que o suspeito de agredir Moraes, o empresário Roberto Mantovani Filho, é dono de uma empresa na Alemanha Olaf Scholz e, por isso, entregou “o nome dele para o chanceler alemão”. O presidente também frisou a expulsão do acusado do PSD, pelo presidente do partido Gilberto Kassab.